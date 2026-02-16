Güngören’de gündüz vakti 1 milyon 700 bin lirayı böyle kapıp kaçtı! O anlar kamerada

Olay, 21 Ocak günü saat 15.21 sıralarında Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre K.E., hesabında bulunan 1 milyon 700 bin lirayı bir banka şubesinden çekti. Parayı yanında bulunan A.A. isimli şahsa verdiği sırada üç erkek şahıs hızla yanlarına yaklaştı. Şüpheliler, saniyeler içinde parayı alarak koşarak uzaklaştı. Olay anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.