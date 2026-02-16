Haberler Yaşam Haberleri Güngören'de gündüz vakti 1 milyon 700 bin lirayı böyle kapıp kaçtı! O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 16.02.2026 10:27

Güngören'de gündüz vakti 1 milyon 700 bin lirayı böyle kapıp kaçtı! O anlar kamerada

İstanbul Güngören’de gündüz vakti yaşanan kapkaç dehşeti güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bankadan çekilen 1 milyon 700 bin lira, üç şüpheli tarafından sokak ortasında kapkaç yöntemiyle çalındı. Yapılan çalışmalarda toplam 37 suç kaydı bulunan 3 kapkaççı yakalandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Güngören’de gündüz vakti 1 milyon 700 bin lirayı böyle kapıp kaçtı! O anlar kamerada
  • ABONE OL

Olay, 21 Ocak günü saat 15.21 sıralarında Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre K.E., hesabında bulunan 1 milyon 700 bin lirayı bir banka şubesinden çekti. Parayı yanında bulunan A.A. isimli şahsa verdiği sırada üç erkek şahıs hızla yanlarına yaklaştı. Şüpheliler, saniyeler içinde parayı alarak koşarak uzaklaştı. Olay anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

GÜVENLİK KAMERALARI HER ŞEYİ KAYDETTİ

Görüntülerde, şüphelilerin bankadan çıkan mağdurları takip ettiği, uygun anı kolladığı ve para dolu çantayı A.A.'nın elinden zorla alırken görüldü. A.A.'nın direnmesine rağmen 3 şüpheli zorla aldığı para dolu çantayla bindikleri araçla hızla olay sonrası kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi.

37 SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından geniş çaplı kamera ve saha çalışması başlattı. Yapılan teknik analizler sonucu kapkaç olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler tek tek belirlendi. Kimlikleri tespit edilen 20 suç kaydı bulunan 40 yaşındaki D.Ç., 9 suç kaydı bulunan 34 yaşındaki O.Ç. ve 8 suç kaydı bulunan 32 yaşındaki M.D., düzenlenen operasyonla yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Güngören'de gündüz vakti 1 milyon 700 bin lirayı böyle kapıp kaçtı! O anlar kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz