Güngören’de gündüz vakti 1 milyon 700 bin lirayı böyle kapıp kaçtı! O anlar kamerada

Olay, 21 Ocak günü saat 15.21 sıralarında Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre K.E., hesabında bulunan 1 milyon 700 bin lirayı bir banka şubesinden çekti. Parayı yanında bulunan A.A. isimli şahsa verdiği sırada üç erkek şahıs hızla yanlarına yaklaştı. Şüpheliler, saniyeler içinde parayı alarak koşarak uzaklaştı. Olay anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
GÜVENLİK KAMERALARI HER ŞEYİ KAYDETTİ
Görüntülerde, şüphelilerin bankadan çıkan mağdurları takip ettiği, uygun anı kolladığı ve para dolu çantayı A.A.'nın elinden zorla alırken görüldü. A.A.'nın direnmesine rağmen 3 şüpheli zorla aldığı para dolu çantayla bindikleri araçla hızla olay sonrası kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi.
37 SUÇ KAYITLARI ÇIKTI
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından geniş çaplı kamera ve saha çalışması başlattı. Yapılan teknik analizler sonucu kapkaç olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler tek tek belirlendi. Kimlikleri tespit edilen 20 suç kaydı bulunan 40 yaşındaki D.Ç., 9 suç kaydı bulunan 34 yaşındaki O.Ç. ve 8 suç kaydı bulunan 32 yaşındaki M.D., düzenlenen operasyonla yakalandı.