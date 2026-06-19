Güngören’de kentsel dönüşüm kapsamındaki binada patlama: 3 işçi yaralandı!

3 İŞÇİ YARALANDI

Patlamada 3 işçi de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri de binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken olay ile ilgili soruşturma başlattı.