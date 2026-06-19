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Giriş Tarihi: 19.06.2026 14:43

Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamındaki binada patlama: 3 işçi yaralandı!

Güngören'de kentsel dönüşüme giren binanın doğalgaz borularının kesimi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 3 işçi ambulansla hastaneye götürüldü.

DHA Yaşam
Güngören’de kentsel dönüşüm kapsamındaki binada patlama: 3 işçi yaralandı!
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Akıncılar Mahallesi Salcı Sokak'ta bulunan 5 katlı bina kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldı. Öğlen saatlerinde 3 işçi doğalgaz borularının sökümünü yaptığı sırada patlama meydana geldi.

3 İŞÇİ YARALANDI

Patlamada 3 işçi de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri de binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken olay ile ilgili soruşturma başlattı.

'PATLAMA SESİ DUYDUM'

Vildan Ünlü "Ben evdeydim, bir andan patlama sesini duydum. Büyük bir patlama sesi gelince inşaattan asansör düştü sandım. Meğer doğalgaz patlamış. 3 kişi yaralandı diye biliyorum'" dedi

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#GÜNGÖREN

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Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamındaki binada patlama: 3 işçi yaralandı!
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