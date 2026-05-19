Güngören’de pes dedirten hırsızlık! Müşteri gibi davranıp çanta çaldı: 48 suç kaydı olan kadın tutuklandı!

Güngören'deki AVM'de 6 Nisan'da meydana gelen olayda mağazada alışveriş yapan Özbekistan uyruklu M.K., içinde 2 bin 100 dolar ve 9 bin lira bulunan çantasının çalındığını fark ederek polise başvurdu.
İhbar üzerine harekete geçen Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mağazanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda şüphelinin kimliği belirlendi. S.K., Bakırköy'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.