Haberler Yaşam Haberleri Güngören'de pes dedirten hırsızlık! Müşteri gibi davranıp çanta çaldı: 48 suç kaydı olan kadın tutuklandı!
Giriş Tarihi: 19.05.2026 12:08 Son Güncelleme: 19.05.2026 12:19

Güngören'deki alışveriş merkezinde bulunan giyim mağazasında alışveriş yapan Özbekistan uyruklu M.K.’nin çantasını çalan S.K. (23) gözaltına alındı. 48 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK
Güngören'deki AVM'de 6 Nisan'da meydana gelen olayda mağazada alışveriş yapan Özbekistan uyruklu M.K., içinde 2 bin 100 dolar ve 9 bin lira bulunan çantasının çalındığını fark ederek polise başvurdu.

GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

İhbar üzerine harekete geçen Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mağazanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Müşteri gibi girdiği mağazada alışveriş yapan kadının çantasını böyle çaldı | Video

MAĞAZADA MÜŞTERİ GİBİ DOLAŞTI

İncelemelerde, çarşaf giyerek yüzünü gizleyen bir kadının mağaza içinde müşteri gibi dolaştığı, ardından M.K.'nin askıya bıraktığı çantayı alarak hızla uzaklaştığı tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda şüphelinin kimliği belirlendi. S.K., Bakırköy'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

48 AYRI SUÇ KAYDI

Daha önceden 48 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
