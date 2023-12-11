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Giriş Tarihi: 12.12.2023

Güngören’de silahlı çatışma 1 ölü 3 yaralı

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Güngören’de silahlı çatışma 1 ölü 3 yaralı
Güngören'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında, Güven Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta iki grup arasındaki tartışma bir anda silahlı çatışmaya döndü. İki grubun birbirine açtığı ateş sonucu kuzen olan Emre Özen (24) ve Serhat Özen (23) ile arkadaşları Oğuz K., K.Ç., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Emre Özen hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastaneden taburcu edilen K.Ç., kavgaya karıştıkları belirlenen E.A. ve M.A.Y. ile üzerinde iki tabancayla yakalanan E.M. gözaltına alındı.

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Güngören’de silahlı çatışma 1 ölü 3 yaralı
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