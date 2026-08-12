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Giriş Tarihi: 12.08.2026 01:40

Güngören’de silahlı kavga: 2 kişi yaralandı!

Güngören'de husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda silahlar patlarken, mermilerin hedefi olan 2 kişi yaralandı. 1 kişinin gözaltına alındığı olayla ilişkin soruşturma sürüyor.

İHA Yaşam
Güngören’de silahlı kavga: 2 kişi yaralandı!
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Olay, Akıncılar Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, bir kişi gözaltına alındı. Kavgaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Güngören’de silahlı kavga: 2 kişi yaralandı!
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