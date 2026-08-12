Güngören’de silahlı kavga: 2 kişi yaralandı!

Olay, Akıncılar Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi silahla vurularak yaralandı.