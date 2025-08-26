Güngören’de tekstil firmasına silahlı saldırı: O anlar kameralara böyle yansıdı

Edinilen bilgilere göre olay, dün öğle saatlerinde Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde yaşandı. Tekstil firmasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında içeride bulunan 5 kişi büyük panikle kendilerini yere attı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Görüntüleri inceleyen polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.Firmanın borçlarını ödeyemediği gerekçesiyle konkordato başvurusunda bulunduğu öğrenildi.