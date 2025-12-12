Haberler Yaşam Haberleri Günlerdir haber alınamıyordu! 16 yaşındaki kayıp kızı Esra Erol buldu
Giriş Tarihi: 12.12.2025 20:21 Son Güncelleme: 12.12.2025 20:27

Balıkesir Bandırma'daki yurttan 28 Kasım'da kaçan 16 yaşındaki F.N.B., annesi Dilek Aslan'ın başvurusu üzerine Esra Erol'un yoğun çabalarıyla saatler içinde bulundu. Sosyal medya konum bilgisi takibiyle başlayan arama, genç kızın Gömeç civarında izini kaybetmesiyle drama dönüştü; ancak F.N.B., Burhaniye'de kaçtığı arkadaşının ablasının evinde bulunarak tekrar devlet korumasına alındı.

Dilek Aslan, Esra Erol'da programına 11 Aralık tarihinde 16 yaşındaki kayıp kızı F.N.B'yi aramak için başvurdu. 28 Kasım'da Balıkesir Bandırma'da kaldığı yurttan kaçan F.N.B günlerce arkadaşlarıyla vakit geçirdikten sonra 3 Aralık'ta Gömeç civarında ortadan kayboldu!

SOSYAL MEDYASINDAN KONUM BİLGİSİNE ULAŞTILAR!

3 Aralık'a kadar sosyal medya hesabında açık olan konum bilgisinden kızı F.N.B'nin nerede olduğunu dedektif gibi takip eden anne Dilek, 3 Aralık'ta Gömeç - Ayvalık otoyolunda kızının konum bilgisinin kapanmasıyla paniğe kapıldı ve Esra Erol'dan yardım istedi.

ESRA EROL 16 YAŞINDAKİ KAYIP GENÇ KIZI SAATLER İÇİNDE BULDU!

Esra Erol Gömeç'te bir anda ortadan kaybolan 16 yaşındaki F.N.B'nin adım adım izini sürdü. Esra Erol, yurttan kaçıp günler sonra kayıplara karışan genç kızı annesi Dilek'in yardım istemesinden saatler sonra buldu!

16 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ DEVLET KORUMASINDA!

F.N.B, Balıkesir Burhaniye'de yurttan birlikte kaçtığı arkadaşı R.T.'nin ablasının evinde bulundu. Esra Erol'un yoğun çalışmalarının ardından 16 yaşındaki F.N.B tekrar devlet yurduna yerleştirildi.

ESRA EROL'DAN ANLAMLI ÇAĞRI!

Esra Erol, genç kızların birbirlerini etkileme ihtimalinin de göz önünde bulundurulması ve aynı durumun tekrar yaşanmaması adına, birlikte kaçan arkadaşların ayrı yurtlara yerleştirmesi için de çağrıda bulundu.

