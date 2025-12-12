Günlerdir haber alınamıyordu! 16 yaşındaki kayıp kızı Esra Erol buldu

Dilek Aslan, Esra Erol'da programına 11 Aralık tarihinde 16 yaşındaki kayıp kızı F.N.B'yi aramak için başvurdu. 28 Kasım'da Balıkesir Bandırma'da kaldığı yurttan kaçan F.N.B günlerce arkadaşlarıyla vakit geçirdikten sonra 3 Aralık'ta Gömeç civarında ortadan kayboldu!
SOSYAL MEDYASINDAN KONUM BİLGİSİNE ULAŞTILAR!
3 Aralık'a kadar sosyal medya hesabında açık olan konum bilgisinden kızı F.N.B'nin nerede olduğunu dedektif gibi takip eden anne Dilek, 3 Aralık'ta Gömeç - Ayvalık otoyolunda kızının konum bilgisinin kapanmasıyla paniğe kapıldı ve Esra Erol'dan yardım istedi.
16 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ DEVLET KORUMASINDA!
F.N.B, Balıkesir Burhaniye'de yurttan birlikte kaçtığı arkadaşı R.T.'nin ablasının evinde bulundu. Esra Erol'un yoğun çalışmalarının ardından 16 yaşındaki F.N.B tekrar devlet yurduna yerleştirildi.
ESRA EROL'DAN ANLAMLI ÇAĞRI!
Esra Erol, genç kızların birbirlerini etkileme ihtimalinin de göz önünde bulundurulması ve aynı durumun tekrar yaşanmaması adına, birlikte kaçan arkadaşların ayrı yurtlara yerleştirmesi için de çağrıda bulundu.