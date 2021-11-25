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Giriş Tarihi: 25.11.2021

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Günün en acı haberi
Manisa'nın Akhisar ilçesinde Musa Zeybek'in kullandığı pikap, Gördes-Akhisar yolunun Dağdere Mahallesi yakınlarında önce elektrik direğine çarptı, daha sonra karşı yönden gelen M.Y. idaresindeki beton mikseriyle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dağdere İlkokulu'nda görevli 24 yaşındaki sınıf öğretmeni Bahar Zeybek'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralılar pikap sürücüsü Musa Zeybek ile araçtaki Muhammet (19), Özge Fatma (4) ve Osman Zeybek (14) hastaneye kaldırıldı.
Öğretmen Bahar Zeybek'in, ders bitiminin ardından yakınlarıyla Gördes ilçesine bağlı Fundacık Mahallesi'ndeki evine döndüğü öğrenildi.

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