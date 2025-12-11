GÜNÜN MAÇLARI 11 ARALIK 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte fikstür

Avrupa sahnesinde heyecan 11 Aralık maç programıyla doruk noktasına ulaşıyor. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde gruplar son viraja girerken, sahaya çıkacak takımlar tur şanslarını korumak için mücadele edecek. Fenerbahçe'nin zorlu Brann deplasmanında oynayacağı maç, günün en çok araştırılan karşılaşmaları arasında yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe bu akşam Brann deplasmanında sahaya çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında sarı-lacivertliler, Norveç ekibi Brann ile Bergen'de karşılaşacak. Mücadele Brann Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT 1'de canlı, şifresiz yayınlanacak.
UEFA Avrupa Ligi – Maç Programı
20.45 Young Boys-Lille
20.45 Nice-Braga
20.45 Midtjylland-Genk
20.45 Utrecht-Nottingham Forest
20.45 Ludogorets-PAOK
20.45 Ferencvaros-Rangers
20.45 Dinamo Zagreb-Real Betis
20.45 Sturm Graz-Kızılyıldız
23.00 FCSB-Feyenoord
23.00 Brann-Fenerbahçe (Tabii ve TRT 1)
23.00 Freiburg-Salzburg
23.00 Panathinaikos-Viktroia Plzen
23.00 Celtic-Roma
23.00 Lyon-Go Ahead Eagles
23.00 Celta Vigo-Bologna
23.00 Basel-Aston Villa
23.00 Porto-Malmö
20.45 Breidablik-Shamrock Rovers
20.45 Drita-AZ Alkmaar
20.45 Fiorentina-Dynamo Kiev
20.45 Hacken-AEK Larnaca
20.45 Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecan
20.45 KF Shkendija-Slovan Bratislava
20.45 Noah-Legia Varşova
20.45 Samsunspor-AEK (Tabii ve TRT 1)
20.45 Universitatea Craiova-Sparta Prag
23.00 Aberdeen-RC Strasbourg
23.00 Hamrun Spartans-Shaktar Donetsk
23.00 KuPS Kuopio-Lausanne Sports
23.00 Lech Poznan-Mainz 05
23.00 Lincoln Red Imps-Sigma Olomouc
23.00 Rakow Czestochowa-Zrinjski Mostar
23.00 Rapid Wien-Omonia Nicosia
23.00 Rijeka-Celje
23.00 Shelbourne-Crystal Palace