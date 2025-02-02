Gurbetçi ailelerin LGBT isyanı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da Türk aileler, gençler, çocuklar ve sivil toplum örgütleriyle yaptığı görüşmelere ilişkin "Yurtdışındaki ailelerimiz de çocukları için sosyal medya konusunda feryat ediyor" tespitini yaptı. TBMM Çocuk Hakları Komisyonu olarak çocukların dijital mecralardaki riskler ve tehlikelere karşı korunması ve sosyal medya uygulamalarının çocuklara yönelik zararları konusunda çalıştıklarını hatırlatan Katırcıoğlu, bu kapsamda Londra'da aileler, gençler ve çocuklarla sosyal medya ve dijital mecralar konusunda da görüşmeler yaptığını ifade etti. Yaptığı görüşmelere ilişkin izlenimlerini anlatan Katırcıoğlu, şunları söyledi: "Üç günlük ziyarette ailelerin feryadını gördük. Aileler, sosyal medyanın zararları, LGBT denilen akımların elinde çocukların heder olduğunu söylediler. Örneğin bir baba 'Türkiye'ye döneceğim, çocuklarımı kurtarmam lazım' diye feryat etti. Bu konuda Avrupa'da da riskin büyük olduğunu gözlemledik."





16 YAŞ ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Katırcıoğlu sosyal medyaya 16 yaş sınırı getirilmesini de içeren çalışmaların sürdürdüğüne dikkat çekerek, "En kısa sürede tamamlayacağız. Sorun sadece bir kanun maddesi yazmak değil elbette. Bilimin, teknolojinin günümüzdeki önemini hatırlatarak bu konuda yapılacak düzenlemeyle ilgili teknik çalışmaya da ihtiyaç var. Bu yurtdışı ziyaretlerle de etki analizini görmemiz lazım ki bir çocuğumuzun bile heder olmaması için gerekli çalışmaları yapalım" dedi.