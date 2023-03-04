Gurbetçi baba ve kızı topladıkları yardımlarla Türkiye’ye geldi

Almanya'nın Giessen şehrinde inşaat işiyle uğraşan Asif ve kızı Duygu Bayram, asrın felaketinin ardından, yaşadıkları şehirde yardım kampanyası başlattı. Depremin ilk gününden bu yana yardımların gönderilmesine öncülük eden aile, deprem bölgesindeki çalışmalara katılmak için de yardım kolileriyle doldurduğu aracıyla Almanya'dan yola çıktı. Edirne'de AFAD koordinesinde yardımların toplandığı alana gelen gurbetçi baba ve kızı, getirdikleri kolileri görevlilerle depoya indirdikten sonra deprem bölgesine hareket etti. Asif Bayram, "5 gündür yoldayız. Bazı gümrüklerde sıkıntılar yaşadık, çok şükür Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaştık. Elimizden gelen maddi ve manevi desteği vermeye hazırız. Gurbetçilerin yanı sıra tüm dünya insanları yardıma koştu. Alman'ı, Afrikalısı, İngiliz'i ve insan olan herkes bu afeti çok derin ve acı bir şekilde vücutlarında, kalplerinde ve beyinlerinde hissetti" dedi. Duygu Bayram ise başlattıkları kampanyaya herkesin destek olduğunu belirterek, "Alman arkadaşlarımız, Süryani arkadaşlarımız olsun çok destek oldu. Yardımları babamla Türkiye'ye ulaştırdık. Çalışmalara destek için buradan deprem bölgesine gidiyoruz" diye konuştu. AA