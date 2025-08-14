Gürcistan’da Türkiye’nin aradığı 14 azılı yakalandı... Suçlular Türkiye’ye iade ediliyor

Gürcistan'da gerçekleştirilen ortak operasyonla, Türkiye'nin "Kırmızı Bülten" ile aradığı 12 ve "Ulusal Seviyede" aradığı 2 olmak üzere toplam 14 firari yakalandı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordineli çalışmasıyla firarilerin yerleri tespit edilerek operasyon düğmesine basıldı.

CİNAYET VE ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇLULARI

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından aranan örgüt üyesi B.K., tasarlayarak öldürme suçundan aranan C.S. ve kasten öldürme suçlarından aranan C.Ş. ile U.B. Gürcistan'da yakalandı.

NİTELİKLİ YAĞMA VE SİLAHLI SUÇLAR

Nitelikli yağma, yaralama ve uyuşturucu ticareti suçlarından aranan Ç.B., silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta yağma suçundan aranan O.E. ve nitelikli yağmaya teşebbüs ile mala zarar verme, ruhsatsız silah bulundurma suçlarından aranan B.K. gözaltına alındı.

DOLANDIRICILIK ZİNCİRİ

Ticari dolandırıcılık suçundan aranan A.A. ve E.O., dolandırıcılık suçundan aranan N.Y. ile A.Y. ve nitelikli dolandırıcılık suçundan ulusal seviyede aranan A.T.G. Gürcistan'da ele geçirildi.

DİĞER AĞIR SUÇLAR

Çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan M.Y., hırsızlık suçundan aranan T.L. ve suç örgütü kurma suçundan aranan T.G. de operasyon kapsamında yakalananlar arasında yer aldı.

İADE SÜRECİ BAŞLATILDI

Yakalanan tüm firariler için Türkiye'ye iade işlemleri başlatıldı. Suç dosyalarında cinayetten çocuk istismarına, organize suçlardan uyuşturucu ticaretine kadar birçok ağır suç yer alıyor.