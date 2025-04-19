Gürcistan’da yakalandılar... Türkiye’ye getirildiler

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde, Artvin polisinin titiz çalışmaları sonucu, 3 firari Gürcistan'da kıskıvrak yakalandı. Kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan Ç.K. ve R.Ö.Y. ile ulusal düzeyde aranan E.Ç., Gürcistan'dan Artvin Sarp Kara Hudut Kapısı üzerinden Türkiye'ye getirildi. Yapılan açıklamada; Ç.K., 'Dolandırıcılık' suçundan, R.Ö.Y., 'Kendisini kamu görevlisi ya da banka çalışanı olarak tanıtarak dolandırıcılık' suçundan, E.Ç. ise 'Bilişim sistemlerini araç olarak kullanarak bankadolandırmak' suçundan aranıyordu. Firariler, Gürcistan'daki operasyonla yakalanarak Türk yetkililere teslim edildi.