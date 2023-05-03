Gürcistan’dan gelip, Erzurum’da kuyumcu soydular

Şüphelilerden Levani L. ile Aleksi B.'nin Trabzon'a giderek kiralık aracı teslim edip Sarp Sınır Kapısı üzerinden 23 Nisan'da Gürcistan'a çıktığını tespit eden polis, Zaal M. ile Nikolozi G.'nin de diğer kiralık araçla Alanya'ya gittiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kurulan özel ekiple Alanya ilçesine gitti. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak operasyonla, Zaal M. ve Nikolozi G. yakalanıp, gözaltına alındı. Polis, şüphelilerin bulunduğu yerlerde arama yaptı ancak çalınan altınlar bulunamadı. Altınların Gürcistan'a giden diğer 2 şüphelinin yanında götürmüş olabileceğini değerlendiren polis, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İnterpol Daire Başkanlığı üzerinden çalışmalara başladı.