Güreşin olimpiyatı: Kırkpınar

Tarihi Kırkpınar başpehlivanlarından İsmail Balaban, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne çok iyi hazırlandığını söyledi. Kırkpınar öncesi düzenlenen birçok organizasyona katılarak rakiplerini denemek ve kürsüde yer almak için mücadele ettiğini anlatan Balaban şunları söyledi: "Birçok organizasyonda önemli başarılar elde ettik. Rakiplerime önemli üstünlük sağladım. Bu şekilde de Kırkpınar'a hazırlıklarımız devam ediyor. Antrenmanlarımız ekip arkadaşlarımızla sürüyor. Kırkpınar'ın ayrı bir manevi değeri var. Her güreşçinin hayalinin Kırkpınar'da kürsüye çıkmak.Bu yıl da Kırkpınar'da hedefim altın kemer. Kırkpınar tabii ki yağlı güreşin olimpiyatı. Türkiye başpehlivanının belirlendiği yer, isminin marka olduğu yer." Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 2015 ve 2018 başpehlivanı Orhan Okulu da Kırkpınar Er Meydanı'nda güreşmenin ayrı bir önemi olduğunu kaydetti. Okulu, "Kırkpınar bizim olimpiyatımız. Kırkpınar bizim için çok şey anlam ifade ediyor. Çok iyi hazırlandım bu yıl. Allah bir sakatlık vermediği sürece elimden geleni yapıp bu yıl Kırkpınar'da altın kemere adayım" dedi. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 2009 ve 2010 başpehlivanı Mehmet Yeşilyeşil de Kırkpınar'a güzel bir şekilde hazırlandığını dile getirdi. Kırkpınar'da güreşmek için heyecanlı olduğunu anlatan Yeşilyeşil, son hazırlıkları yaptığını kaydetti. Kırkpınar'ın altın kemerli başpehlivanlarından Recep Kara ise Kırkpınar, Kırkpınar Er Meydanı'nın yiğitliğin, mertliğin, tevazuun, alçak gönüllülüğün, cesaretin, gücün, kuvvetin hepsinin bir arada yaşatıldığı bir meydan olduğunu vurguladı. AAUNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali haftası bu yıl 3-9 Temmuz'da yapılacak. Türkiye'nin başpehlivanının belirleneceği, 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri haftası kapsamında, organizasyonun 'karşılama' geleneği yapıldı. Kırkpınar'ın 40 kişiden oluşan davul ve zurna ekibi, sabah saatlerinde Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin ve Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamlarında karşılayarak, Kırkpınar'ın başladığının müjdesini verdi. Ekip, ilk olarak organizasyona ev sahipliği yapan Gürkan'ı belediye binası önünde karşıladı. Gürkan, davul ve zurna ekibine gelenek gereği para verdi. DHA