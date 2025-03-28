Gürültü kavgasında öz kardeşini öldürdü, 24 yıl hapsi istendi! "Elinde silah görünce kendimi kaybettim"

Korkunç cinayet, geçtiğimiz yıl Esenyurt'a bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı apartmanda altlı üstlü oturan iki kardeşten Ahmet İba, üst katta oturan kardeşi Erhan İba'nın yanına giderek gürültü yaptıklarını söyledi. Bunun üzerine iki kardeş arasında tartışma çıktı. Ahmet İba, evine döndü. Sinirlerine hakim olamayan Erhan İba, bir süre sonra alt kata elinde silahla inerek kapıyı tekmeledi. Ağabey Ahmet İba ise evdeki silahını alıp kapıyı açarak kardeşine iki el ateş etti. Sesleri duyan komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, Erhan İba'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise kardeşini öldüren Ahmet İba'yı olayda kullandığı silahla birlikte polis merkezine götürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
24 YIL HAPSİ İSTENDİ
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın korkunç cinayete ilişkin olarak başlattığı soruşturmayı tamamladı. Cumhuriyet savcısı hazırladığı fezlekede, şüpheli Ahmet İba'nın 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsini talep etti. Fezleke, iddianame düzenlenmesi amacıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Fezlekede, iki kardeşin altlı üstlü oturmasından kaynaklı cinayet öncesi de gürültü, kombi ısısı ve ortak kullanımdan kaynaklı sorunlar yaşandığı anlatıldı.
"SİLAHI GÖRÜNCE KENDİMİ KAYBETTİM"
Kardeş katili şüpheli Ahmet İba, soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde şunları söyledi: "Kardeşim Erhan İba ile gürültü yapması ve kombi ısısı gibi sebeplerden anlaşmazlıklar yaşıyorduk. Olay öncesi de bu konulardan kendisi beni tehdit ve darbetti. Olay günü de gürültü yapması sebebi ile kendisinin evine gittim. Onu uyardım ve eve döndüm. Birkaç dakika sonra bu kez kendisi kapıma geldi ve tekmelemeye başladı. Elinde tabancayı da görünce kendimi kaybettim. Evde bulundurduğum silah ile onu vurdum."