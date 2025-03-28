Gürültü kavgasında öz kardeşini öldürdü, 24 yıl hapsi istendi! "Elinde silah görünce kendimi kaybettim"



"SİLAHI GÖRÜNCE KENDİMİ KAYBETTİM"

Kardeş katili şüpheli Ahmet İba, soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde şunları söyledi: "Kardeşim Erhan İba ile gürültü yapması ve kombi ısısı gibi sebeplerden anlaşmazlıklar yaşıyorduk. Olay öncesi de bu konulardan kendisi beni tehdit ve darbetti. Olay günü de gürültü yapması sebebi ile kendisinin evine gittim. Onu uyardım ve eve döndüm. Birkaç dakika sonra bu kez kendisi kapıma geldi ve tekmelemeye başladı. Elinde tabancayı da görünce kendimi kaybettim. Evde bulundurduğum silah ile onu vurdum."