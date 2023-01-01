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Giriş Tarihi: 1.1.2023

‘Gürültü yapma’ diye uyardı canından oldu

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
‘Gürültü yapma’ diye uyardı canından oldu
Antalya Belek'teki 5 yıldızlı bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Yusuf Kahraman (45), önceki akşam kardeşi Özal Kahraman'ın kuaför dükkânı tadilatına yardıma geldi. Saat 03.00'te işyeri önünde gürültü yapan bir kişiyi iki kardeş uyardı. Yoldan geçenlere aldırmadan dükkânın önünde küçük tuvaletini yapmaya kalkan bu kişiyi iki kardeş tekrar uyardı. Olay yerinden ayrılan şüpheli, 5 dakika sonra elinde tabanca ile dönerek iki kardeşe kurşun yağdırdı. Yusuf Kahraman ölürken kardeşi yara almadan kurtuldu. Polis, adının Tahsin olduğu öğrenilen saldırganı arıyor.

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‘Gürültü yapma’ diye uyardı canından oldu
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