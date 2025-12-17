Güzellik uzmanı eşini öldüren bodyguard ömür boyu hapse mahkum oldu

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Savaş Temirhanoğulları ve Fikret İnal, taraf avukatları ile maktul Fadim Temirhanoğulları'nın yakınları katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan sanık Savaş Temirhanoğulları, "Daha önce eşime karşı hiçbir şiddet uygulamadım, pişmanım" dedi. Sanık Fikret İnal ise olayla ilgisinin bulunmadığını savunarak tahliye talep etti.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP ETTİ

Savcılık, önceki duruşmalarda sunduğu mütalaasında Savaş Temirhanoğulları hakkında, kadına ve eşe tasarlayarak öldürme suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmişti. Mütalaada, Fikret İnal'ın da olay sırasında sanıkla birlikte hareket ettiğine dikkat çekilerek "müşterek fail" sıfatıyla aynı ceza ile cezalandırılması istenmiş, ayrıca maktulün ölümünden iki ay önce açtığı "silahla tehdit ve hakaret" davasının ana dosya ile birleştirilmesinin ardından bu suçlardan da sanık hakkında ceza verilmesi talep edilmişti.

MAHKEME MÜEBBETE MAHKUM ETTİ

Mahkeme heyeti, sanık Savaş Temirhanoğulları'nı, eşi Fadim Temirhanoğulları'nı tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle mütalaada istenen ağırlaştırılmış müebbet talebine iyi hal indirimi uygulayarak, kadına ve eşe karşı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına mahkûm etti. Heyet, sanık Fikret İnal hakkında ise olay sonrası kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle TCK'nın 39. maddesi kapsamında 19 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca, maktul Fadim Temirhanoğulları'nın ölümünden iki ay önce sanık Savaş Temirhanoğulları hakkında açılan "silahla tehdit ve hakaret" dosyası yönünden delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verdi.

OLAY ŞÖYLE OLMUŞTU

Olay, geçen yıl 12 Eylül tarihinde Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252 Sokak'ta meydana geldi. Fadim Temirhanoğulları, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açtığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Savaş Temirhanoğulları tarafından lüks bir sitedeki evinde tabancayla vurularak öldürüldü. Temirhanoğulları'nın cansız bedeni, sabah okula gitmek için uyanan kızı İ.T. (17) tarafından bulundu. Cinayetin ardından Savaş Temirhanoğulları'nın, arkadaşı Fikret İnal'ın aracıyla Korkuteli ilçesine kaçtığı tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı takip eden 24 saat içinde sanığı Korkuteli Bayatbademler'deki bir villada yakaladı. Kaçmasına yardım ettiği belirlenen Fikret İnal ile birlikte iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.