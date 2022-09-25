Haberler Yaşam Haberleri Hababam Sınıfı Uyanıyor nerede ve ne zaman çekildi? İşte Efsane yapım Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi konusu ve oyuncuları!
Giriş Tarihi: 25.9.2022 13:57

Hababam Sınıfı Uyanıyor nerede ve ne zaman çekildi? İşte Efsane yapım Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi konusu ve oyuncuları!

Bu akşam Tv ekranlarına gelecek olan Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi konusu ve oyuncuları merak edildi. Yeşilçam'ın en eski ve en güzel filmleri arasında yer alan Hababam Sınıfı Uyanıyor'da sınıfa yeni gelen Ahmet'i kendilerine benzetmeye çalışan arkadaş grubunun hikayesi anlatılacak. Ancak Ahmet'in pes etmeyen, duygulu ve duyarlı kişiliği sayesinde sınıf arkadaşları yola gelecek. Peki, Hababam Sınıfı Uyanıyor nerede ve ne zaman çekildi? İşte Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi konusu ve oyuncuları!

Hababam Sınıfı Uyanıyor nerede ve ne zaman çekildi? İşte Efsane yapım Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi konusu ve oyuncuları!

Yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi Tv ekranlarına gelecek. Yeşilçam'ın unutulmaz ve efsanevi filmleri arasında yer alan Hababam Sınıfı filmi güçlü oyuncu kadrosu, eğlendirirken düşündüren senaryosu ile izleyenlerin bir kez daha izlemek isteyeceği filmler arasında yer alıyor. Peki, Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Uyanıyor nerede ve ne zaman çekildi? İşte merak edilen o detaylar.

Ertem Eğilmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi, 1976 yılında çekildi. Özel Çamlıca Lisesi olarak bilinen yer de aslında okul değildir. Üsküdar'da Validebağ Korusu içerisinde yer alan Adile Sultan Kasrı'dır.

HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ KONUSU

Hababam Sınıfı'na Ahmet isminde yeni ve çalışkan bir öğrenci sınıfa dâhil olur. Hababam Sınıfı, ilk etapta köylü diye dalga geçtiği Ahmet'i de kendisine benzetmeye çalışır. Ne var ki, Ahmet kolay pes etmeyen, duygulu ve duyarlı bir çocuktur.

Tarık Akan olmadan yola devam eden Hababam Sınıfı, devamlı haylazlığı pohpohladıklarını kabul etmeyerek sosyal duyarlılık için çağrıda bulunuyor.

HABABAM SINIFI UYANIYOR FİLMİ OYUNCULARI

Adile Naşit – Hafize Ana
Münir Özkul – Kel Mahmut
Halit Akçatepe – Güdük Necmi
Kemal Sunal – İnek Şaban
Şevket Altuğ – Kimya hocası Şevket
Ahmet Sezerel – Ahmet Sezer
Ali Çamlıca – Edebiyat hocası Zühtü
Şener Şen – Badi Ekrem
Hakkı Karadayı – Veysel Efendi
Muharrem Gürses – Müdür
Feridun Şavlı – Domdom Ali
Cem Gürdap – Tulum Hayri
Bülent İğdiroğlu – Kalem Şakir
Ahmet Arıman – Hayta İsmail
Cengiz Nezir – Bozum Cahit

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Hababam Sınıfı Uyanıyor nerede ve ne zaman çekildi? İşte Efsane yapım Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi konusu ve oyuncuları!
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