Hablemitoğlu davasında konferans görüntüleri istendi

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır, tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin salonda hazır bulundu. Sanık Enver Altaylı ise duruşmaya SEGBİS'le katıldı. Davanın bugünkü celsesinde söz alan sanık avukatları müvekkillerinin aleyhinde tanıklık yapan kişilerin beyanının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundu. Avukatlar müvekkillerinin adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti. Tutuklu sanık Bozkır'ın avukatı ise müvekkilinin tahliyesini istedi.Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme sanık Bozkır'ın tutukluluk halinin devamına hükmederken, Hablemitoğlu'nun 14 Aralık 2002'de katıldığı Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından Eskişehir'de düzenlenen konferans görüntülerinin adli emanetten getirilmesine karar verdi. Duruşma 16 Temmuz'a ertelendi.