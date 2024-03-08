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Giriş Tarihi: 8.3.2024 22:55 Son Güncelleme: 9.3.2024 00:22

Hablemitoğlu davasında konferans görüntüleri istendi

Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Prof. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun öldürülmesine ilişkin davada, Hablemitoğlu’nun öldürülmeden 4 gün önce  katıldığı Eskişehir’deki konferans görüntülerinin adli emanetten getirilmesine karar veren mahkeme Nuri Gökhan Bozkır’ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Hablemitoğlu davasında konferans görüntüleri istendi
Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır, tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin salonda hazır bulundu. Sanık Enver Altaylı ise duruşmaya SEGBİS'le katıldı. Davanın bugünkü celsesinde söz alan sanık avukatları müvekkillerinin aleyhinde tanıklık yapan kişilerin beyanının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundu. Avukatlar müvekkillerinin adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti. Tutuklu sanık Bozkır'ın avukatı ise müvekkilinin tahliyesini istedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme sanık Bozkır'ın tutukluluk halinin devamına hükmederken, Hablemitoğlu'nun 14 Aralık 2002'de katıldığı Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından Eskişehir'de düzenlenen konferans görüntülerinin adli emanetten getirilmesine karar verdi. Duruşma 16 Temmuz'a ertelendi.
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Hablemitoğlu davasında konferans görüntüleri istendi
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