HAC BOŞ KONTENJAN BAŞVURU TAKVİMİ: 2026 Hac boş kalan kontenjanlara başvuru nasıl ve nereden yapılır?

2026 Hac dönemi için kesin kayıt süreci tamamlandı, ancak bazı adaylar kayıtlarını tamamlamayınca boş kontenjanlar oluştu. Bu kontenjanlar, ek başvuru süreciyle yeniden açıldı. Noter huzurunda yapılan kura sonucunda kayıt hakkı kazanan ancak süreci tamamlamayan adayların yerine başvurular alınacak. Peki, 2026 Hac boş kontenjanlarına başvuru nasıl yapılır, hangi platformdan gerçekleştirilecek ve kura çekimi olacak mı? İşte merak edilen tüm detaylar…
HAC BOŞ KONTENJAN BAŞVURU TAKVİMİ 2026
2026 Hac döneminde kesin kayıt sürecinde boş kalan kontenjanlar için başvurular 18 Aralık'a kadar alınacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, noter huzurunda yapılan hac kurası sonucunda kayıt hakkı kazanan adaylardan bazıları işlemlerini tamamlamayınca boş kontenjanlar oluştu. Bu kontenjanlar için ek kayıt süresi 11-18 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak.
Kayıt hakkı kazanan hacı adayları işlemlerini kolayca e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.
Hac kesin kayıtlarıyla ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler, bulundukları il ve ilçe müftülükleri ile iletişime geçebilir veya Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 0 (850) 260 13 13 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi edinebilir.