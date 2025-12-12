HAC BOŞ KONTENJAN BAŞVURU TAKVİMİ: 2026 Hac boş kalan kontenjanlara başvuru nasıl ve nereden yapılır?

2026 Hac dönemi için kesin kayıt süreci tamamlandı, ancak bazı adaylar kayıtlarını tamamlamayınca boş kontenjanlar oluştu. Bu kontenjanlar, ek başvuru süreciyle yeniden açıldı. Noter huzurunda yapılan kura sonucunda kayıt hakkı kazanan ancak süreci tamamlamayan adayların yerine başvurular alınacak. Peki, 2026 Hac boş kontenjanlarına başvuru nasıl yapılır, hangi platformdan gerçekleştirilecek ve kura çekimi olacak mı? İşte merak edilen tüm detaylar…