HAC KURA TARİHİ 2026 | Diyanet ile hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu?

Hac ön kayıtlarının tamamlanmasının ardından, hacı adayları kuraların ne zaman çekileceğini merak ediyor. 2026 yılı Hac kura çekim tarihini, Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesinden ilan edecek ve böylelikle kesin kayıt hakkı kazanan adaylar belli olacak. Peki, Diyanet ile hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu?
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı Hac kura çekim tarihini henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak geçmiş yılların uygulamalarına bakıldığında, kuraların genellikle Ekim sonu veya Kasım başı gibi çekildiği görülüyor.
Örneğin, 2025 Hac kuraları benzer bir dönemde gerçekleştirilmişti. Bu doğrultuda, 2026 Hac kurası için de 2025'in son çeyreğinde bir çekiliş bekleniyor. Kesin tarih belli olduğunda, Diyanet tarafından e-Devlet üzerinden ve resmi kanallardan duyurulacak. Adayların, kura sonuçlarını takip etmek için SMS bildirimlerini aktif hale getirmeleri faydalı olacak.
Hac kura sonuçları için sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi aracılığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi aracılığıyla öğrenilecek. Bunun için hacı adaylarının TC Kimlik Numaraları ile E-Devlet şifrelerini hazır bulundurmaları önem arz edecek. E-Devlet şifreleri, postaneler aracılığıyla edinebilecek. Bunlara ilaveten, Hacca gitmeye hak kazanan kişilere kısa mesaj olarak da bilgilendirme yapılacak.