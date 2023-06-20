Hacı adayları Nur Dağı’nda

Hacibadeti için Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde bulunan hacı adayları ibadetlerine devam ederken, kutsal mekânları ziyaret etmeyi de ihmal etmiyor. Hacı adaylarının en fazla ziyaret ettiği mekânların başında ise İslam'ın doğuşuna tanıklık eden Hira Mağarası yer alıyor. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aşması nedeniyle Hira Mağarası'na ziyaretlerde, akşam ve gece saatleri tercih ediliyor.Hacı adayları, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e 'oku' emrinin geldiği yer olan 643 metre yüksekliğindeki Nur Dağı'na tırmanış gerçekleştiriyor. Yaklaşık bir saat süren zorlu tırmanışın ardından vakit namazlarını Hz. Muhammed'in ayak bastığı yerlerde eda ediyor. Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nın içine girebilmek için uzun süre sıranın kendilerine gelmesi için dışarıda sabırla bekleyen hacı adayları, dağın zirvesinden Kâbe'yi izliyor.Hz. Muhammed, peygamberliğini ilan etmeden önce şehir hayatından uzaklaşmak için sık sık Nur Dağı'na çıkmıştı. Bu çıkışlarında uzun süre dağda bulunan Hira Mağarası'nda konaklamıştı. 40 yaşına geldiğinde ise mağarada inzivada bulunan Hz. Muhammed'e, Hz. Cebrail gelerek "Oku!" emrini vermişti.