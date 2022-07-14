Hacılar dönüş yolunda! İstanbul’a gelen ilk hacılar gözyaşları ile karşılandı

Salgın sonrası 2 yıl aradan sonra hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara giden 38 bine yakın hacının dönüş yolculuğu başladı. Hacı olan vatandaşlar kafileler halinde Türkiye'ye dönmeye başladı. Suudi Arabistan Havayolları'nın seferiyle 226 hacı bugün saat 13: 30'da Cidde'den İstanbul Havalimanı'na geldi. Hacılar dış hatlar terminalinde aileleri tarafından sevinç gözyaşları içinde karşılandı. Yakınlarına sarılarak hasret gideren hacıların beraberlerinde zemzem suyu, hurma ve çeşitli hediyelik eşyalar getirdikleri görüldü.

HEM HÜZÜNLÜ HEM MUTLUYUZ

Salgınla birlikte 12 yıl bekledikten sonra hacı olan Mehmet Veysel Karaçelik hem hüzünlü hem de çok mutlu olduğunu belirterek "Ülkemize çoluğumuza, çocuğumuza vatanımıza geldik. O yüzden mutluyuz. Biraz hüzünlüyüz kabemizden ayrıldık. İnsanlara hacca bir an önce gitmelerini tavsiye ederim. Genç insanların gitmesi gereken bir yer. Yaşlılara göre bir yer değil. Otel hacısı değil. Hac yapmak için hacca gitsinler" dedi.

GENÇKEN GİDİN

Rukiye Karaçelik ise çok duygulu ve mutlu olduğunu ifade ederek insanlara genç yaşta hacca gitmeleri tavsiyesinde bulundu. Abdurrahman Bozkurt ise "Çok mutluyuz. Allah herkese nasip etsin. Oraya erken ve genç gideceksin. Genç olmadan tadı çıkmıyor. Ben 14 yıldır bekliyordum. Orada insanlar sizden ne istemişse aklına geliyor. Biz kendimize, arkadaşımıza ülkemize milletimiz dua ettik"diye konuştu.

HACCIMIZI EN GÜZEL ŞEKİLDE İFA ETTİK

Kafilede yer alan Beykoz İlçe Müftüsü Ali Efe de iki yıl aradan sonra hac farizasını yerine getirip döndüklerini belirterek "Çok sevinçliyiz. İstanbul'a inen Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki ilk hac kafilesiyiz. 226 hacımızla beraber haccımızı en güzel şekilde ifa ettik. Şimdi de evlerimize, ailelerimize gideceğiz" değerlendirmesinde bulundu. Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan Türk hacıların dönüşü önümüzdeki günlerde de sürecek.