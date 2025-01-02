Hadise ve Seda Bakan’ın başrolünü üstlendiği “Esas Oğlan” tüm bölümleriyle GAİN’de!

İlk kez bir dizi için kamera karşısına geçen Hadise'ye, başarılı oyuncular Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ın eşlik ettiği, GAİN'in 2024'e damga vuran romantik komedisi "Esas Oğlan" tüm bölümleriyle yayında!

Hadise'nin "Esas Oğlan" için özel olarak hazırladığı "Baksana Bana"dan sonra, diziye özel ikinci şarkısı "Gecenin En Köründe" de Pasaj Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda dinleyicilerle buluştu.

Sözleri Meral Turan'a, bestesi ise Gökçer Turan ve Birkan Şener'e ait olan şarkının düzenlemesi Esad Fidan tarafından yapıldı.

Doğru erkeği arayan iki kadının eğlenceli hikayesini konu alan "Esas Oğlan"da hayata, ilişkilere ve aşka bakışı birbirinden tamamen farklı iki kadın Ceren (Hadise) ve Selma (Seda Bakan), 'esas oğlan'ı bulmak için birbirlerine yardım eder.

Birinin mantıklı düşünmeye, diğerinin duygularını serbest bırakmaya ihtiyacı vardır. Bu iki kadın birbirilerine yol göstermeye çalışırken hayatları da büyük değişime uğrar.

Hikayesi kadar yıldız oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken BKM yapımı "Esas Oğlan"a Ali İhsan Varol, Ali Yoğurtçuoğlu, Bestemsu Özdemir, Burak Yörük, Cemal Hünal, Ekin Mert Daymaz, Evren Duyal, Fırat Çelik, Gürgen Öz, İsmail Demirci, Kubilay Aka, Mert Yavuzcan, Özgün Çoban, Rıza Kocaoğlu, Sena Vurgun, Yağızcan Konyalı ve Yılmaz Bayraktar gibi isimler renk kattı.

Meryem Gültabak ve Cihan Çalışkantürk'ün birlikte kaleme aldığı dizinin yönetmeni ise Şenol Sönmez.

"Esas Oğlan" tüm bölümleriyle GAİN'de...