Hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Kaza, saat 21.30 sıralarında Şarkışla ilçesi Pınarönü Mahallesinde meydana geldi. Abdülhamit Bıyık (18) idaresindeki motosiklet, M.C. idaresindeki hafif ticari araca çarptı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Abdülhamit Bıyık sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Abdülhamit Bıyık, hastane tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Bıyık'ın cenazesi hastanenin morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.