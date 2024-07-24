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Giriş Tarihi: 24.7.2024 01:29 Son Güncelleme: 24.7.2024 10:02

Hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde motosikleti ile hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü Abdülhamit Bıyık (18) öldü.

Uğur Yiğit Uğur Yiğit
Hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Kaza, saat 21.30 sıralarında Şarkışla ilçesi Pınarönü Mahallesinde meydana geldi. Abdülhamit Bıyık (18) idaresindeki motosiklet, M.C. idaresindeki hafif ticari araca çarptı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Abdülhamit Bıyık sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Abdülhamit Bıyık, hastane tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Bıyık'ın cenazesi hastanenin morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü öldü
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