Hafif ticari araçla motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Sürücü hayatını kaybetti

Kaza, saat 00.30 sıralarında Büyükçekmece, Kumburgaz TEM bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Haydar Aydemir'in kullandığı 34 KPM 561 plakalı motosiklet, TEM Otoyolu istikametine seyir halindeyken, henüz bilinmeyen bir nedenle karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 HNL 233 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

ANNE VE BABASI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Aydemir yola savruldu. Kazayı görenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yola savrulan motosiklet sürücüsü Aydemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yerde ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu araç geçişine her iki yönden de kapattı. Bu sırada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Haydar Aydemir'in anne ve babası olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri acılı anne ve babayı sakinleştirmek için olay yerinden uzaklaştırdı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Aydemir'in cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

YOLUN KARANLIK VE BARİYERİN OLMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan gidiş-geliş trafiğinin sağlandığı TEM bağlantı yolunda, aydınlatmanın olmadığı ve yolu ayıran bariyerlerin bulunmaması dikkat çekti. Kazaya karışan motosiklet ve hafif ticari araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri kapattığı yolu araç geçişine açtı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.