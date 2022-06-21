Hafızlık sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Diyanet ile 2. Dönem 2022 Hafızlık Tespit sınav sonucu sorgulama ekranı

HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

70 puan alan adayların başarılı sayılacağı ve belge alacağı Hafızlık Tespit Sınavı sonuç tarihi Diyanet tarafından açıklandı. İnternet sitesinden erişime açılacak sistemin haricinde bir tebligat yapılmayacak.

Hafızlık sınav sonuçları 21 Haziran 202 (bugün) açıklanacak ve Diyanet sitesi ile kontrol edilecek.