Hafızlık sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Diyanet ile 2. Dönem 2022 Hafızlık Tespit sınav sonucu sorgulama ekranı

Geçtiğimiz günlerde tamamlanan Hafızlık Tespit Sınavı sonuçları Diyanet ile açıklanacak. Hafızlık belgesi almak isteyenlerin katıldığı sınavda sonuç zamanı geldi. Sabah saatlerinden itibaren aramalar başladı. Hafızlık sınav sonucu sorgulama ekranı Diyanet.gov.tr'de olacak. Peki, 2. Dönem 2022 Hafızlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Hafızlık sınav sonucu sorgula!
HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
70 puan alan adayların başarılı sayılacağı ve belge alacağı Hafızlık Tespit Sınavı sonuç tarihi Diyanet tarafından açıklandı. İnternet sitesinden erişime açılacak sistemin haricinde bir tebligat yapılmayacak.
Hafızlık sınav sonuçları 21 Haziran 202 (bugün) açıklanacak ve Diyanet sitesi ile kontrol edilecek.
HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Diyanet.gov.tr üzerinden yapılacak sorgulamalar sonucu sınav puanını aşarak belge almaya hak kazanan adaylar belgelerini daha sonra belirtilen yerlerden alacak. Sorgulama için…
HAFIZLIK BELGESİ NEREDEN, NE ZAMAN ALINACAK?
Sınavda başarılı olarak belge almaya hak kazanan öğrencilerin "Hafızlık Belgeleri" eğitim gördükleri Kur'an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını kendi imkânlarıyla tamamlayan ve dışarıdan sınava katılarak belge almaya hak kazananların belgeleri ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecek.