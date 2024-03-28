Hafızlık ve Kur’an-ı Kerimi güzel okuma yarışması yapıldı

Erzincan İl Müftülüğü salonunda tüm personelin mesleki ve kişisel yönden kendilerini geliştirmelerini, planlı çalışma alışkanlığı kazanmalarını, hizmet aşkı ve heyecanını kaybetmeden görevlerini cesaretle icra etmelerini, hizmet süresince kendilerine güven duymalarını, hafızlıklarını pekiştirmelerini ve Kur'an'ı Güzel Okuma ve anlama becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla Erzincan il merkezinde (merkez ilçe erkek personeli) Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmaları yapıldı.

Erkek din görevlileri arasında yapılan "Hafızlık Yarışması"nda Muhammediye Camii Uzman İmam-Hatibi Ersoy Satılmış 1'nci seçilerek daha sonra yapılacak olan il birinciliği yarışmasına katılma hakkı kazandı.

Erkek din görevlileri arasında yapılan "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nda ise Boyacılar Camii İmam-Hatibi Yusuf Kocatürk 1'nci seçilerek daha sonra yapılacak olan il birinciliği yarışmasına katılma hakkını kazandı.

Erzincan il müftüsü Muharrem Gül, derece yapan ve Erzincan'ı temsil edecek personeli tebrik ederek ödüllendirdi.