Hafriyat kamyonu TEM’de dehşet saçtı

TEM Otoyolu’nda meydana gelen katliam gibi kazada, hafriyat kamyonunun çarptığı cipteki anne ve bakıcı can verdi. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk isey aşam mücadelesi veriyor
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonunun çarptığı cipin sürücüsü anne ve bakıcı Türkmen kadın hayatını kaybederken, 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Feci kaza dün Esenyurt TEM Otoyolu'nda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. 06 BCT 906 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü E.T. bilinmeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybetti. Karşı şeride geçen hafriyat kamyonu 4 araca çarparak durdu. Ortalık savaş alanına dönerken kamyonun çarptığı araçlardan 34 BGV 965 plakalı cipin içindeki bakıcı camdan yola savruldu. Korkunç kazada anne Deniz Serinpınar da araçta sıkıştı. Yola savrulan Türkmenistanlı bakıcı olay yerinde hayatını kaybederken, itfaiye tarafından araçtan çıkarılan anne Deniz Serinpınar ile oğlu Doğa Serinpınar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan anne Deniz Serinpınar da kurtarılamayıp hayatını kaybetti. Küçük Doğa'nın ise sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Kazanın ardından kaçan hafriyat kamyonu şoförü E.T. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.