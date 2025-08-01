Haftanın son günü gelen mesajla işsiz kaldıklarını öğrendiler

İşçi kıyımlarına sert tepki gösteren Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman,"Bismil Belediye Başkan Yardımcısı Mecnun Çetin sendika değiştirmeleri için baskı yapıyor, bunu kabul etmeyenlerin işine son veriliyor ya da mobing uygulanarak yerleri değiştiriliyor. Bu açık bir şekilde emekçi düşmanlığıdır " dedi. DEM Partili Diyarbakır Bismil İlçe Belediyesi, mesai bitiminden sonra şok bir karara imza attı. Cep telefonlarına gönderilen mesajlarla bir günde 15 işçinin işine hiç bir gerekçe sunulmadan son verildi.

1.5 YILDA 1149 EMEKÇİ ATILDI

İşçi kıyımı yapan Bismil Belediyesi'nde bir başka skandal da İşçi alımlarında yaşandı. Güvenlik soruşturması olumsuz çıkan 39 işçinin istihdam edildiği iddia edildi. Diyarbakır'da DEM Partili belediyeler tarafından 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra işine son verilen işçi sayısı 949'a yükseldi. İşten atılan 100 sözleşmeli memurla beraber ekmeğinden edilen emekçi sayısı 1149 olarak açıklandı.

"BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI EMEKÇİ DÜŞMANLIĞI YAPIYOR"

Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, Bismil Belediyesi'nde yaşanan işçi kıyımlarına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Mecnun Çetin'in işçilere ağır baskı uyguladığını dile getiren Kahraman,"Sendika değiştirmeleri için emekçilere akıl almaz baskılar uygulanıyor. Kendilerinden olmayanlar işten atılıyor, mobing ve baskı uygulanarak yerleri değiştiriliyor. Bir kamu kurumunda bunlar açık bir şekilde yapılıyor. Bunu yapanlar da emeği, eşitlik ve adaleti dillerinden düşürmeyenler. Bu mu sizin adaletiniz? Sizden olmayanların yaşama hakkı yok mu ? Bu zulmü daha ne kadar sürdüreceksiniz? Büyükşehir Belediyesi önünde 400 gündür kurduğumuz çadırda yaz kış sıcak soğuk gece gündüz demeden buna karşı mücadele ediyoruz. Sonuna kadar devam edeceğiz " ifadelerini kullandı.