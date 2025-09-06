Hain darbe girişimi sırasında “Yakında çok güzel şeyler olacak" demişti! FETÖ’cü hakim Muğla’da enselendi

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürülüğü, Ortaca Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Muğla İstihbarat Şube Müdürlüğünce sonucu Samsun Ağır Ceza Mahkemesince Fetullahçı Silahlı Terör Örgütüne ( FETÖ ) yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda FETÖ üye olma suçundan, yıl 6 ay Hapis cezası bulunan ayrıca Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesince Resmi Belgede Sahtecilik Suçundan ifadesinin alınmasına yönelik aranma kaydı bulunan ihraç eski Muğla ve İzmir adalet Komisyonu başkanı hakim Akar Karasu, yakalandı. Adliyeye sevk edilen Akarsu, tutuklanarak Seydikemer Eşen Cezaevine sevk edildi. Fetullahçı Terör Örgütü darbe girişimi soruşturması kapsamında Çorum'da tutuklanan hakimlerden Akar Karasu'nun darbe girişiminin olduğu gün, daha önce Adli Yargı Komisyonu Başkanı olarak görev yaptığı İzmir Adliyesine geldiği ve bazı görevlilerle görüştüğü belirlenmişti.

YAKINDA ÇOK GÜZEL ŞEYLER OLACAK DEMİŞTİ

Gün boyunca adliyede kalan ve ağır ceza mahkemelerinin bulunduğu C bloktaki katları dolaşan Karasu, yetkililere vermeden bilgi işlem odasını da ziyaret ediyor. Daha sonra bazı görevlilerle görüşme yaptığı belirlenen Karasu'nun bu kişilere, "Yakında çok güzel şeyler olacak" dediği öne sürüldü. Karasu, FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Çorum'da gözaltına alınmış, "anayasayı ihlal", "hükümete silahlı isyan" ve "silahlı örgüte üye olmak" suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.