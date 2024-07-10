Hain darbe girişiminin 8’inci yılında köprülere dev Türk bayrağı asıldı

15 Temmuz Derneği, Fetullahçı terör örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz 2016'daki darbe girişinin 8'inci yıl dönümünde 34 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerine Türk bayrağı astı. Ayrıca bu yıl ilk defa olarak Çanakkale 18 Mart ve Osmangazi köprülerine de Türk bayrağı asıldı. Bayrak asla programına İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz şehidi Mete Sertbaş'ın eli Rahşan, kızı Selin ile dernek yöneticileri katıldı.

TÜRK BAYRAĞINI İNDİRMEK İSTEYENLERE CEVAP

Bayrak asma programında konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "15 Temmuz hain darbe girişiminin sekizinci yılını geride bıraktık. Bu konuda milletimizin devlet kurumlarımızın duyarlılığıyla 15 Temmuz'un sekizinci yılında geçmiş yıllarda olduğu gibi şehitlerimizi anarak, gazilerimizi hatırlayarak milletimizin bekası noktasında, devletimizin geleceği noktasında, Türk milleti olarak üzerimize düşen sorumluluk neyse onu yerine getirmenin bilincinde yolumuza devam ediyoruz. O günü unutmamak ve unutturmamak adına 15 Temmuz Derneği olarak ve devletimizin kurumları başta İstanbul Valimiz, Ankara Valimiz olmak üzere birçok valimiz birçok etkinlikler düzenliyorlar. 15 Temmuz'dan sonra bayrağımızı indirmek, yerine başka egemen güçlerin bayraklarını asmak isteyen hainlere bir cevap olması niteliğinde İstanbul'un üç köprüsüne bu sene ilk kez iki köprümüze daha beş köprüye olmak suretiyle devasa bayraklarımızı asacağız" dedi.

ÇANAKKALE 18 MART İLE OSMANGAZİ KÖPRÜSÜNE DE ASILDI

Köprülerde dalgalanan bayrağın önemine dikkat çeken Turunç, "Bu bayraklar burada dalgalanırken milletimize gurur verecek. Onu görenler bu bayrağı bize emanet edenlere kalan, emanet eden ecdadımıza karşı bağlılıklarını ifade edecekler. Şunu net olarak ifade edebilirim ki bayrak bizim bağımsızlık sembolümüz, o bayrağımız özgürce bu topraklarda dalgalansın diye yüz binlerce ecdadımız canını seve seve verdi. Bugün de 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de yine bayrağımızı uzatan elleri kıracak iradede ve şuurda milyonlarca insanımız var bu topraklarda. Dolayısıyla kimse tevessül edip bu bayrağı sevgiyle, muhabbetle bakmanın ötesinde başka bir gözle bakmasın. Yoksa görme duygusunu, görme organını kaybeder. Maalesef bundan sonra da bir daha göremez. Tekrar ifade ediyorum ki bayrağımızın özgürlük adına topraklarımıza ve göklerde dalgalanması bize de yaşama sevinci ve bu topraklara bağlılığımızı arttıracak. İstanbul'da üç köprü, Osmangazi ve Çanakkale Köprüsü'ne bu kez ilk kez asacağız. Yine devasa bayraklarımızla oradan geçen insanlar da sizin aracılığınızla Türkiye kamuoyu da bu asılan bayrakları görecekler. Yazılı ve görsel basınlarını izleyecekler. Eminim ki onlar da oturdukları evlerinden, iş yerlerinden bugün bizle beraber yaşayacaklar.