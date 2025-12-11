Hain evlattan kan donduran miras planı: Silahın ses desibeline kadar araştırmış!

İzmir Torbalı'da meydana gelen olayda, bir evden gelen silah sesleri ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler Avcı çiftini ve büyük oğullarının silahla vurulmuş cansız bedenlerine ulaştı.
Yapılan ilk incelemede, cinayet silahı Mehmet Avcı'nın elinde bulunurken, önce ailesini sonra da kendi hayatına kıydığı değerlendirildi.
Avcı, önce annesini katletti. Ağabeyi ve babasını da farklı odalara kapatarak öldürdü. Daha sonra ağabeyini cinayetleri işlemiş gibi gösterdiği belirlendi.
FARKLI İLÇELERDEN KOLONYA, PAMUK VE ELDİVEN ALIŞVERİŞİ
ATV'nin özel haberine göre; incelenen kamera kayıtlarındaki görüntülerde, Mert Avcı'nın cinayetlerden önce, farklı ilçelerdeki market ve eczanelerden parmak izi ve delil bırakmamak için kolonya, pamuk ve eldiven satın aldığı tespit edildi.
SİLAHIN SES DESİBELİNİ ARAŞTIRMIŞ
İnternet aramaları da ortaya çıkan Mert Avcı'nın kullanacağı silahın ses desibeline kadar araştırma yaptığı öğrenildi.