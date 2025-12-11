Hain evlattan kan donduran miras planı: Silahın ses desibeline kadar araştırmış!

FARKLI İLÇELERDEN KOLONYA, PAMUK VE ELDİVEN ALIŞVERİŞİ

ATV'nin özel haberine göre; incelenen kamera kayıtlarındaki görüntülerde, Mert Avcı'nın cinayetlerden önce, farklı ilçelerdeki market ve eczanelerden parmak izi ve delil bırakmamak için kolonya, pamuk ve eldiven satın aldığı tespit edildi.