Hain evlattan kan donduran miras planı: Silahın ses desibeline kadar araştırmış!

Giriş Tarihi: 11.12.2025 20:55

İzmir’de meydana gelen olayda, Avcı çiftinin ve büyük oğullarının ölümünün altından kan donduran bir miras cinayeti ortaya çıktı. ATV Haber'in ulaştığı bilgiye göre, evin küçük oğlu Mert Avcı; ailesinin mirasını alabilmek için annesini, babasını ve ağabeyini katlettiği ve ardından cinayeti ağabeyinin işlemiş gibi gösterecek şekilde suç mahalini düzenlediği belirlendi. Öyle ki, cani şahsın internet aramalarında kullanacağı silahın ses desibeline kadar araştırma yaptığı tespit edildi.

İzmir Torbalı'da meydana gelen olayda, bir evden gelen silah sesleri ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler Avcı çiftini ve büyük oğullarının silahla vurulmuş cansız bedenlerine ulaştı.

Yapılan ilk incelemede, cinayet silahı Mehmet Avcı'nın elinde bulunurken, önce ailesini sonra da kendi hayatına kıydığı değerlendirildi.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI!

Ekipler şüpheli durumun üzerine adım adım iz sürerken kan donduran gerçek ortaya çıktı. Kamera kayıtları ve alınan ifadeler ile kan donduran cinayetlerin evin küçük oğlu Mert Avcı tarafından miras için işlendiği tespit edildi.

Avcı, önce annesini katletti. Ağabeyi ve babasını da farklı odalara kapatarak öldürdü. Daha sonra ağabeyini cinayetleri işlemiş gibi gösterdiği belirlendi.

FARKLI İLÇELERDEN KOLONYA, PAMUK VE ELDİVEN ALIŞVERİŞİ

ATV'nin özel haberine göre; incelenen kamera kayıtlarındaki görüntülerde, Mert Avcı'nın cinayetlerden önce, farklı ilçelerdeki market ve eczanelerden parmak izi ve delil bırakmamak için kolonya, pamuk ve eldiven satın aldığı tespit edildi.

SİLAHIN SES DESİBELİNİ ARAŞTIRMIŞ

İnternet aramaları da ortaya çıkan Mert Avcı'nın kullanacağı silahın ses desibeline kadar araştırma yaptığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Korkunç gerçeğin ardından kıskıvrak yakalanan Avcı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

