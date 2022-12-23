Hakan Karadere’nin acı günü

Turkuvaz Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Karadere'nin annesi Aydan Karadere (81) vefat etti. Aydan Karadere dün Üsküdar Şakirin Camii'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Hakan Karadere, cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti. Aydan Karadere, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak, Turkuvaz Medya Reklam Satış Grup Başkanı Didem Gücüm, Turkuvaz Medya İdari İşler Koordinatörü Yaşar Dahil, A Haber Genel Müdürü Aldülhalik Çimen, ATV Genel Müdürü Hacı Ali Türkaslan ile aile fertleri ve sevenleri acı gününde Hakan Karadere'yi yalnız bırakmadı.