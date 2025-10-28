SON DAKİKA | ’Hakemler bahis soruşturması’nda yeni detaylar: 3 bin 700 futbolcu inceleme altında

3 BİN 700 FUTBOLCU MERCEK ALTINDA

Soruşturmada sadece hakemlerin değil, alt ligten üst lige kadar tüm kulüplerin incelendiği öğrenildi. Yine soruşturmada, 3 bin 700 futbolcunun incelemeye alındığı, bu sayının artabileceği detaylar arasında.