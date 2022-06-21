Hakim Maaşları 2022 - En Düşük Ve En Yüksek Hakim Maaşı Ne Kadar?

Hakim maaşları 2022 kapsamında tüm hakimler zamlı maaş alabilmektedir. Bu bakımdan hakimlerin maaşlarına yapılan zam oranları kapsamında ne kadar maaş aldıkları merak edilen detaylar arasında bulunuyor. Bu bakımdan hakim maaşları 2022 zamlı miktarı araştırılan konulardır. Hakimler de diğer memurlara verilen zamlardan yararlanabilen kamu personelleridir. En düşük ve en yüksek hakim maaşı ne kadar sorularının tüm yazıları haberimizde.

Hakim Maaşları

Hukuk Fakültelerinden mezun olan ve sonrasında çeşitli sınavlara girerek hakim olmayı başaran kişiler maaşlarını her memur gibi devletten alıyor. Hakim maaşları da bu bakımdan her memur zammında güncelleniyor. Ocak ayında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre hakim maaşlarında da birtakım düzenlemeler yapıldı.

Hakimlerin maaşları görevde bulundukları süreye göre farklılık gösteriyor. Bu bakımdan göreve yeni başlayan bir hakim ile görevde yıllardır bulunan bir hakimin maaşları aynı düzeyde değildir. Hakimlerin dereceleri maaşlarının belirlenmesindeki en önemli kıstaslardan biridir.

Hakim Savcı Maaşları

Hakim ve savcı maaşları arasında en çok merak edilenlerden birisi yeni başlayanların maaşlarıdır. 2021 senesinde görevine ilk defa atanan hakim ve savcıların maaşları 2022 yılında açıklanan enflasyon oranlarına göre güncellenmiştir. Bu rakamların açıklanması ile birlikte 8. derecedeki bir savcı için maaş tutarı 9 bin 636 TL olarak belirlenmiştir. Hakimlerin ve savcıların maaşları bulundukları memurluk derecelerine göre farklılık gösteriyor.

İdari Hakim Maaşı

Hakimlerin maaşları bulundukları dereceye göre farklılık göstermektedir. İdari hakim maaşları da bu bakımdan hakimlerin görev sürelerine göre belirleniyor. Derecesi yüksek olan hakim ve savcıların ortalama olarak maaşları 10 bin ile 14 bin TL arasında değişecektir. Hakimlerin ve savcıların maaşlarındaki değişimler de diğer memurluklarda olduğu gibidir. Aynı zam oranlarından etkilenir ve bu zam oranlarına göre maaş alırlar.

Ağır Ceza Hakimi Maaşı

Ağır ceza hakimi maaşı da diğer hakimlerin maaş kriterleri gibidir. 8. derece ile 2. derece arasında farklı maaş tutarları vardır. Bu bakımdan hakim maaşları hakkında 9 bin 636 TL ile 11 bin 845 TL arasında değiştiğini söylemek mümkündür. Ancak bu tutarlar yılın ikinci yarısından sonra da değişecektir.

En Düşük ve En Yüksek Hakim Maaşı Ne Kadar?

Hakimlerin aldıkları en düşük ve en yüksek maaşlar hakimlerin görev sürelerine göre belirleniyor. 8. derecede olan bir hakim ile 2. derecede olan hakim aynı maaşı almıyor. Ancak her yıl gelen zamlara göre tüm memurlar aynı zam oranlarından yararlanıyor. En düşük hakim maaşı 9 bin 636 TL olurken en yüksek maaş 11 bin 845 TL tutarındadır.