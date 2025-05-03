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Giriş Tarihi: 3.5.2025 10:34

Hakkari'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

DHA
Hakkari’de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 05.30 sıralarında Yüksekova'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Gürkavak köyüne bağlı Cevizli mezrası mevkisinde meydana geldi. Ezber Pertev'in (38) kullandığı 30 AAD 036 plakalı servis minibüsü, kaygan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.

2 ÖLÜ, 3 YARALI

Kazada minibüsteki Necdet Özşahin (47) ile Levent Safalı (45) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ezber Pertev, Mehmet Halit Katırcı (32) ve Gökmen Yıldırım (53) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hakkari'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
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