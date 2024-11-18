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Giriş Tarihi: 18.11.2024 11:00

Hakkari’de yağış sebebiyle kaza meydana geldi: Minibüs takla attı!

Hakkari-Çukurca’da yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, minibüs takla attı. Kazada 4 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Hakkari’de yağış sebebiyle kaza meydana geldi: Minibüs takla attı!

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kaza, sabah saatlerinde Çukurca ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Köprülü köyü yakınlarında yaşandı. Çukurca'dan Hakkari yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 HR 630 plakalı minibüs, yağışlı havada sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.

Kazada, minibüsteki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Hakkari ve Çukurca devlet hastanelerinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hakkari’de yağış sebebiyle kaza meydana geldi: Minibüs takla attı!
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