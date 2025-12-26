Hakkari’de Zap Suyu’na yuvarlandı: Hafif ticari aracın sürücüsü Suden Ezgi kurtarılamadı!

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Değirmenci, yaralı olarak araçtan çıkardı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Suden Ezgi Değirmenci, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Değirmenci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.