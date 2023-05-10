Hakkari’deki Derecik Gümrük Kapısı giriş çıkışa açıldı

Açılışta bir konuşma yapan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Derecik Gümrük Kapısı'nın açılışında, kapının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, bakanlar, AK Parti Hakkari Milletvekili ile belediye başkanlarının desteğiyle açıldığını belirtti. Akbıyık "Yeni kapının iki tarafa da ekonomik katkı sağlayarakDerecik ve Hakkari halkı ile Irak tarafının kapının açılmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

HAKKARİ GELİŞİYOR

Akbıyık "Biz bin yıldır beraber yaşıyoruz. Maalesef dış güçler, suni sınırlarla ayırmışlar bizleri ama bizim gönlümüz bir, inancımız, dinimiz bir. Dolayısıyla gönlü, inancı, hiçbir güç, hiçbir sınır ayıramaz. Biz ülke ve millet olarak geçmişte de tüm coğrafyaya, mazlum milletlere, dünyaya liderlik yapmışız. Allah'ın izniyle bu birlik, beraberlikle bundan sonra da milletimiz, Türkiye, Müslümanlara, mazlum milletlere liderlik yapacak. Ekonomik, sosyal her anlamda yol gösterici olacak. O açıdan bu sınırlar, bu kapılar önemli. Hakkari gelişiyor, dönüşüyor, büyüyor. Artık Hakkari'de terör, şiddet yok. Hakkari'de ekonomi, sağlık, eğitim var. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde tüm projeler uygulanıyor. Bölgemiz tarihinin en yüksek yatırımlarını alıyor. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımızı sunuyorum. Bu kapı ile Derecik daha da büyüyecek, gelişeceğini belirtti."diye konuştu

Yapılan törene Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari Ak Parti Milletvekili Husret Dinç, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut, Erbil Valisi Ümid Hoşnav ,İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Derecik Kaymakamı Abdulkadir Işık, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar,Derecik ve Şemdinli belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ve bazı kanaat önderleri de katıldı. Törenin ardından iki taraf arasında sivil vatandaşların giriş ve çıkışlara başladı.