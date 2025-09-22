Haklarında hapis cezası bulunan 65 firari yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve Adli Makamlar tarafından haklarında yakalama emri bulunan "Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan" firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile 15- 21 Eylül 2025 tarihleri arasında operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, aralarında "Kasten Öldürme, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Ruhsatsız Silah ve Mermileri Taşıma veya Bulundurma" suçlarından aranan 65 kişi yakalandı.

CEZAEVİNE KONULDULAR

Yakalan ve haklarında 10 yıl ve 20 yıl arası 11, 5 yıl ve 10 yıl arası 10, 2 yıl ve 5 yıl arası 26, ve 2 yıl altı 18 olmak üzere 65 firari işlemlerinden sonra cezaevine gönderildi.