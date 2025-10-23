Halasını vahşice öldürmüştü: Cani yeğenin cezası belli oldu! ’Söyleyeceğim bir şey kalmamıştır’

Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi'nde Ocak 2024'te Süleyha Yılmaztürk ile halası Naciye Yılmaztürk arasında evde tartışma çıktı. Süleyha Yılmaztürk, tartışma sırasında Naciye Yılmaztürk'ü bıçakladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Naciye Yılmaztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan Süleyha Yılmaztürk, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu Süleyha Yılmaztürk hakkında 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. İddianamede sanık Yılmaztürk hakkında 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.