Giriş Tarihi: 17.02.2026 11:39

Halı sahada kalp krizi geçiren öğretmen öldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde halı sahada kalp krizi geçiren 45 yaşındaki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğretmeni Vedat Sarıçam kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alaşehir'deki bir halı sahada arkadaşlarıyla maç yapan 45 yaşındaki öğretmen Vedat Sarıçam, oyunun son anlarında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Sarıçam, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda görev yapan evli ve 3 çocuk babası Sarıçam'ın cenazesinin, Hacıbey Camisi'nde kılınacak namazın ardından Alaşehir Yeni Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

