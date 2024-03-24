Halı silkelerken balkondan düştü

stanbul'ın Maltepe ilçesinde geçtiğimiz gün öğle saatlerinde, 33 yaşındaki Korcan Özbay, odasının camından halı silkelemek isterken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Özbay hayatını kaybetti. Yapılan incelemeler sonucunda, Özbay'ın yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Özbay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Özbay'ın babası Abdullah Seyfettin Özbay, oğlu ve yaşlı annesiyle birlikte yaşadıklarını, olayın gerçekleştiği gün evde olduklarını belirtti. Oğlunun odasında bulunduğunu ifade eden baba Özbay, daha sonra polislerden oğlunun balkondan düştüğünü öğrendiğini aktardı. Özbay, oğlunun herhangi bir psikolojik sorunu olmadığını, özel bir şirket adına evden çalıştığını ve nişanlı olduğunu dile getirdi.