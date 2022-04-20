Haliç Köprüsü’nde hareketli dakikalar! Sevgilisi gelmedi atlamak istedi

Olay Fatih Haliç Metro Köprüsü'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fas uyruklu 28 yaşındaki Abderrahmane El Azar, telefonda konuştuğu Pakistan uyruklu kız arkadaşıyla tartışmaya başladı.
Telefon görüşmesinin ardından sinir krizine giren Abderrahmane, Haliç Metro Köprüsü'ne çıkıp denize atlamak istedi. Faslı gencin denize atlama girişiminde bulduğunu fark eden güvenlik görevlileri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
SEVGİLİSİ ARADILAR "GELMİYORUM" YANITI ALDILAR
Polis gencin ikna olmaması üzerine Abderrahmane'nin kız arkadaşını aradı.
Pakistanlı kadının "Otelde çalışıyorum, gelemem" cevabını duyan Faslı genç atlama hazırlığına girdi.
Tam da bu anda durumu fakr eden itfaiye ekipleri çevik bir hareketle Faslı genci sırtından yakalayarak köprüye çekti. Güvenli alana bastıktan sonra yere kapanan Abderrahmane dakikalarca ayağa kalkamadı. Gencin sakinleşmesini bekleyen polis ekipleri, daha sonra Abderrahmane El Azar'ı gözaltına aldı.