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Giriş Tarihi: 20.4.2022 14:43 Son Güncelleme: 20.4.2022 14:53

Haliç Köprüsü’nde hareketli dakikalar! Sevgilisi gelmedi atlamak istedi

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Haliç Köprüsü’nde hareketli dakikalar! Sevgilisi gelmedi atlamak istedi

İstanbul’un tarihi yarımadası Fatih’te hareketli dakikalar yaşandı. Sevgilisiyle tartıştığı için sinir krizine girdiği öğrenilen Fas uyruklu 28 yaşındaki Abderrahmane El Azar, Haliç Metro Köprüsü’ne çıkarak denize atlamak istedi. Köprünün bariyerlerini aşan Abderrahmane, yaklaşık bir saat boyunca köprüde asılı halde bekledi. Polis genci sakinleştirmek için kız arkadaşını arasa da Abderrahmane’nin beklediği sevgilisi gelmedi. Atlamaya karar veren Faslı genci, itfaiye ekiplerinin üstün refleksi önledi. İtfaiye ekiplerince köprüye alınan genç, sakinleştikten sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay Fatih Haliç Metro Köprüsü'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fas uyruklu 28 yaşındaki Abderrahmane El Azar, telefonda konuştuğu Pakistan uyruklu kız arkadaşıyla tartışmaya başladı.

Telefon görüşmesinin ardından sinir krizine giren Abderrahmane, Haliç Metro Köprüsü'ne çıkıp denize atlamak istedi. Faslı gencin denize atlama girişiminde bulduğunu fark eden güvenlik görevlileri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri genci sakinleştirmek ve güvenli alana çekmek için yaklaşık bir saat boyunca dil döktü.

SEVGİLİSİ ARADILAR "GELMİYORUM" YANITI ALDILAR

Polis gencin ikna olmaması üzerine Abderrahmane'nin kız arkadaşını aradı.

Pakistanlı kadının "Otelde çalışıyorum, gelemem" cevabını duyan Faslı genç atlama hazırlığına girdi.

Tam da bu anda durumu fakr eden itfaiye ekipleri çevik bir hareketle Faslı genci sırtından yakalayarak köprüye çekti. Güvenli alana bastıktan sonra yere kapanan Abderrahmane dakikalarca ayağa kalkamadı. Gencin sakinleşmesini bekleyen polis ekipleri, daha sonra Abderrahmane El Azar'ı gözaltına aldı.

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Haliç Köprüsü’nde hareketli dakikalar! Sevgilisi gelmedi atlamak istedi
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