Haliç Köprüsü’nde hareketli dakikalar! Sevgilisi gelmedi atlamak istedi

Tam da bu anda durumu fakr eden itfaiye ekipleri çevik bir hareketle Faslı genci sırtından yakalayarak köprüye çekti. Güvenli alana bastıktan sonra yere kapanan Abderrahmane dakikalarca ayağa kalkamadı. Gencin sakinleşmesini bekleyen polis ekipleri, daha sonra Abderrahmane El Azar'ı gözaltına aldı.