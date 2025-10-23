Halıdaki baron... Uyuşturucu baskınından kurtulmak için villayı kundaklamıştı: Polisi öldürmek suçundan idam cezası çıktı

İstanbul Narkotik Masası Polisleri'nin tespitlerine ve iddialara göre; İran'da 5 yıl önce bir polisi vurarak öldüren, İran'da idam cezasına çarptırılan ve aranan çetenin lideri İran uyruklu uyuşturucu baronu 38 yaşındaki Mücteba S.D., kaçak yollardan ülkemize giriş yaptı.
Çetenin diğer beş üyesi turizm kamuflajı altında üç ay önce farklı tarihlerle ülkemize geldi. Çetenin üyeleri Beylikdüzü'nü hedef seçti. Çetenin üyeleri Beylikdüzü İlçesi Gürpınar Mahallesi'nde üç farklı villa kiraladı. Bir villaya çetenin uyuşturucu baronu olan lideri Mücteba S.D., bir diğer villaya ise diğer çetenin diğer üyeleri yerleşti. Üçüncü villa ise uyuşturucu maddelerin üretileceği "İmalathane Merkezi" olarak çete tarafından planlandı. Çete üyeleri, uyuşturucu madeleri imal ederek ve daha sonra ülkemizde satarak piyasaya sürecekti.
ALEVLER 20 DAKİKADA SÖNDÜRÜLDÜ
Uyuşturucu ham maddesi sıvı Metamfetamin maddelerini ülkemize kaçak yollarla İran üzerinden getiren çetenin üyeleri İstanbul Narkotik Masası Polisleri'nin tespitlerine ve iddialara göre uyuşturucu madde imal edecekleri villaya uyuşturucu madde imalatında kullanacakları katkı maddelerini de satın alarak depoladı. Çete üyeleri imalata başlayacakları aşamada operasyonun düğmesine basıldı. Villaya Özel Harekat destekli baskın yapıldı. Polisleri gören çete üyeleri, baskın esnasında uyuşturucu madde üretiminde kullanacakları tüpleri patlatarak yangın çıkardı ve uyuşturucu maddeleri yakarak imha etmek istedi. Villayı kundaklayan beş çete üyesi ve İran uyruklu uyuşturucu baronu Mücteba S.D. operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Hemen adrese çağırılan İtfaiye Ekipleri yangına anında müdahale etti. Alevler 20 dakikada söndürüldü. Uyuşturucu maddelerin bir bölümü yanarken, 214 kilo 250 gram sıvı Metamfetamin maddesi ise ele geçirildi. İran uyruklu uyuşturucu baronu çete lideri Mücteba S.D.'nin kendi portresinden halı dokuttuğu ve villasının duvarına astığı tespit edildi.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen Mücteba S.D. ve diğer beş çete üyesi tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Düzenlenen operasyon, yangın anları ve söndürülen yangından kurtarılan uyuşturucu ve diğer katkı maddelerinin ele geçirildiği o anlar İstanbul Emniyeti Narkotik Masası Polisleri'nin kameraları tarafından kaydedildi.