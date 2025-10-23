Halıdaki baron... Uyuşturucu baskınından kurtulmak için villayı kundaklamıştı: Polisi öldürmek suçundan idam cezası çıktı

Çetenin diğer beş üyesi turizm kamuflajı altında üç ay önce farklı tarihlerle ülkemize geldi. Çetenin üyeleri Beylikdüzü'nü hedef seçti. Çetenin üyeleri Beylikdüzü İlçesi Gürpınar Mahallesi'nde üç farklı villa kiraladı. Bir villaya çetenin uyuşturucu baronu olan lideri Mücteba S.D., bir diğer villaya ise diğer çetenin diğer üyeleri yerleşti. Üçüncü villa ise uyuşturucu maddelerin üretileceği "İmalathane Merkezi" olarak çete tarafından planlandı. Çete üyeleri, uyuşturucu madeleri imal ederek ve daha sonra ülkemizde satarak piyasaya sürecekti.