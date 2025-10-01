Haberler Yaşam Haberleri Haliliye’de korkutan yangın: 27 araç, 89 personelle müdahale
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde gece saatlerinde bir kozmetik mağazasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Plastik malzemelerin hızla tutuşmasıyla büyüyen yangın, kısa sürede tüm mağazayı sardı. Yangına 27 araç ve 89 personel ile müdahale edildi.

Yangın, Haliliye ilçesine bağlı İmam Bakır Mahallesi Mevlana Caddesi'nde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, kozmetik ürünlerin kolay yanıcı olması nedeniyle çok kısa sürede büyüdü ve çevrede korku dolu anlar yaşandı.

İTFAİYE, TOMA VE SİVİL ARAÇLAR SEFERBER OLDU

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, TOMA aracı, Büyükşehir Belediyesi'ne ait sulama tankerleri ve sivil araçlar yönlendirildi. Yoğun müdahale sayesinde alevlerin çevredeki diğer yapılara sıçraması önlendi.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü. Yangın sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, iş yerinde ciddi maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili resmî inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın sabotaj olup olmadığını araştırıyor.

