HALKA ARZ TAKVİMİ 12-19 Nisan 2024: Rönesans Gayrimenkul talep toplayacak! SPK bülteniyle halka açılan şirketler

Halka arz takvimi bu haftada araştırılmaya başladı. Halka arz olacak şirketler 12-19 Nisan tarihleri arasında yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Yatırımcılar şirketleri değerlendirmeye başladı. SPK takvimi yatırımcılar tarafından yakın takibe alındı. Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. halka arz oluyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte, halka arz takvimi 12-19 Nisan halka arz takvimi
Rönesans Gayrimenkul halka arz hisse fiyatı 135 TL olarak açıklandı.
Şirketin halka arz tarihleri 17-18-19 Nisan olarak açıklandı.
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin katılım endeksine uygun olup olmadığı henüz belli olmadı. Şirketin yayınlayacağı izahnamede ile katılım endeksine uygunluğu netlik kazanacak.
BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?
Borsa bayram tatili sona erdikten sonra 15 Nisan'da hizmet verecek.