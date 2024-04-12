Haberler Yaşam Haberleri HALKA ARZ TAKVİMİ 12-19 Nisan 2024: Rönesans Gayrimenkul talep toplayacak! SPK bülteniyle halka açılan şirketler
Giriş Tarihi: 12.4.2024 07:22

HALKA ARZ TAKVİMİ 12-19 Nisan 2024: Rönesans Gayrimenkul talep toplayacak! SPK bülteniyle halka açılan şirketler

Halka arzı onaylanan şirketler Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) bülteninde takip ediliyor. Borsa İstanbul’un açılmasıyla işlemler başlayacak. Halka arz takvimi ve halka arz olacak şirketler, yatırımcılar tarafından inceleniyor. Rönesans Gayrimenkul Yatırım bu hafta itibarıyla halka razı onaylandı. Halka arz programının yanı sıra halka arzı onaylanan şirketlerin talep toplama tarihleri, lot sayıları ve eşit mi oransal mı olduğu da borsayla ilgilenenler tarafından inceleniyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte, halka arz takvimi 12-19 Nisan 2024...

HALKA ARZ TAKVİMİ 12-19 Nisan 2024: Rönesans Gayrimenkul talep toplayacak! SPK bülteniyle halka açılan şirketler

Halka arz takvimi bu haftada araştırılmaya başladı. Halka arz olacak şirketler 12-19 Nisan tarihleri arasında yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Yatırımcılar şirketleri değerlendirmeye başladı. SPK takvimi yatırımcılar tarafından yakın takibe alındı. Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. halka arz oluyor. Peki, bu hafta halka arz var mı, ne zaman? İşte, halka arz takvimi 12-19 Nisan halka arz takvimi

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Rönesans Gayrimenkul halka arz hisse fiyatı 135 TL olarak açıklandı.

RÖNESANS GAYRİMNEKUL KAÇ LOT VERİR?

Rönesans GYO toplamda 33,357,450 LOT dağıtacak. Bireysel yatırımcıya dağıtılacak lot miktarı katılımcıya göre şekillenecek.

RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Şirketin halka arz tarihleri 17-18-19 Nisan olarak açıklandı.

RÖNESANS GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin katılım endeksine uygun olup olmadığı henüz belli olmadı. Şirketin yayınlayacağı izahnamede ile katılım endeksine uygunluğu netlik kazanacak.

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsa bayram tatili sona erdikten sonra 15 Nisan'da hizmet verecek.

TASLAK ARZLAR

Enda Enerji Holding A.Ş.

Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

(…)

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HALKA ARZ TAKVİMİ 12-19 Nisan 2024: Rönesans Gayrimenkul talep toplayacak! SPK bülteniyle halka açılan şirketler
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