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Giriş Tarihi: 20.1.2022 15:59 Son Güncelleme: 20.1.2022 16:11

Hamile fizyoterapistin ölümüne sebep olan sürücüye 5 yıl hapis

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Hamile fizyoterapistin ölümüne sebep olan sürücüye 5 yıl hapis

İstanbul, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında beton parçası isabet eden araçta 7 aylık hamile fizyoterapist Hülya Gençer’in ölümüne ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme, karşı şeritte otomobili bariyere çarpan sürücü Cahit Arda Arsal’a, “taksirle ölüme neden olmak” suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Hakim, kararı okuduktan sonra “Ceza kanunundaki en yüksek cezayı verdim” dedi.

İstanbul, Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüsü girişinde Cahit Arda Arsal'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp bariyere çarptı. Bariyerden kopan yaklaşık 25 kiloluk beton parçası, karşı şeritte seyir halinde olan araca çarptı. Aracın içinde 7 aylık hamile olan Fizyoterapist Hülya Gencer ile eşi bulunuyordu. Beton parçası isabet eden araçtaki Hülya Gencer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 10 Ocak 2016'da meydana gelen olaydan 2 gün sonra Cahit Arda Arsal tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Arsal hakkında, "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

HAMİLE OLDUĞU İÇİN

İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava duruşması yapıldı.

Duruşmada söz alan Gencer ailesinin avukatı, "Sanık, tüm aşamalarda önüne bir tır çıktığı için şerit değiştirdiği yönünde yalan söylemektedir. Ayrıca yargılama aşamasında, sanığın, tanık olan taksiciye ifadesini değiştirmesi yönünde baskı yaptığına dair tespitler dosyada mevcuttur. Olayda sanık birden fazla kural ihlali yaparak olası kast ile hareket etmiştir" dedi.

Olası kast hükümlerinin uygulanmasını talep eden aile avukatı, ölenin 7 aylık hamile olması nedeniyle üst sınırdan ceza verilmesini ve hükümle birlikte tutuksuz yargılanan sanığın tutuklanmasını istedi.

YAPABİLECEĞİ BİRŞEY YOKTU

Sanık avukatı ise olayda olası kast ya da bilinçli taksir olmadığını savunarak, "Müvekkil, şerit değiştirme yasağı olmayan yolda kurallara uygun şekilde şerit değiştirmiştir. Bariyerlere çarpması sonucu kopan parçanın karşıdan gelen araca isabet etmesi sonucu arasında illiyet bağı yoktur. Müvekkilin çarpma aşamasında başvurabileceği etkin bir tedbir mevcut değildir" diyerek, beraat kararı verilmesini talep etti.

SAVCI DA ÜST SINIRDAN CEZA İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı, alt sınırdan uzaklaşılarak, sanığa "taksirle ölüme neden olmak" suçundan, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Kararını açıklayan hakim, sanık Cahit Arda Arsal'ı "taksirle bir kişinin ölümüne neden" olmak suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hakim, Arsal'ın geçmişteki sabıkasız halini göz önünde bulundurup, cezayı 5 yıla indirdi.

EHLİYETİ 3 YIL İPTAL

Davanın istinaf ve temyiz aşamaları olduğu için sanık hakkında tutuklama kararı verilmedi. Ancak sanığın sürücü belgesinin 3 yıl süreyle geri alınmasına karar verildi.

Kararı okuyan hakim, "Ceza kanunundaki en yüksek cezayı verdim. Bilinçli taksir olmadığı kanaatindeyim ama taksir de var. Alt sınırdan uzaklaşabildiğim kadar uzaklaştım" şeklinde açıklama yaptı.

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Hamile fizyoterapistin ölümüne sebep olan sürücüye 5 yıl hapis
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